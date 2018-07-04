В Калужской области открыто производство имплантатов и эндопротезов

4 июля в Обнинске Калужской области состоялось открытие предприятия ООО «Санатметал СНГ» по производству имплантатов для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезов суставов. В мероприятии приняли участие: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Янош Балла, генеральный директор ООО «Санатметал» Йожеф Фаркаш, генеральный директор ООО «Санатметал СНГ» Сергей Черпак, представители Министерства здравоохранения РФ и Минпромторга РФ.

Компания Sanatmetal производит более 25 тыс. видов продукции из специальных видов нержавеющей стали и титанового сплава. Компания присутствует в 35 странах в Америке, Азии и Европе. Sanatmetal является стратегическим поставщиком для трех международных компаний, входящих в пятерку лидеров глобального рынка ортопедии и травматологии.

«Санатметал СНГ» – совместная российско-венгерская дочерняя компания Sanatmetal Kft. Объем инвестиций в создание калужского предприятия Sanatmetal – порядка 250 млн рублей. Планируется производство 150-180 тысяч единиц продукции в год (винты, пластины, штифты, головки и др.). Численность персонала – 60 человек.

Продукция медицинского назначения Sanatmetal присутствует на рынке России более 15 лет. Травматологическая продукция широко известна и признана в России.

Как отметил Йожеф Фаркаш, компания будет поставлять продукцию на российский рынок и страны Евразийского Союза.

«Мы намерены сотрудничать с компаниями фармкластера Калужской области. Решение о создании производства в России и трансфере технологий имеет стратегическое обоснование. Уже на следующей неделе я встречаюсь в Венгрии с компаниями, которые заинтересованы в кооперации с местным бизнесом. Здесь мы нашли понятные и комфортные условия для реализации своего инновационного проекта, высококвалифицированных специалистов и инженеров. Для нас важно объединить научные российские и венгерские знания для достижения целей. В будущем мы планируем занять 10-15 процентов российского рынка» , – пояснил Йожеф Фаркаш.

Генеральный директор ООО «Санатметал СНГ» Сергей Черпак:

«На территории России это первое венгерское предприятие с таким уровнем качества оборудования и технологиями. Надеемся, что доля нашего присутствия на российском рынке будет расти».

«Мы стремимся к созданию в регионе экономики знаний. Благодаря таким высокотехнологичным производствам у нас это получается. А в кооперации с местными предприятиями Обнинска эффективность инновационной деятельности будет повышаться. Уверен, открытие завода «Санатметал» в Калужской области – значимый шаг в развитии регионального фармацевтического кластера и повышения уровня медицинской помощи в стране» , – прокомментировал Анатолий Артамонов.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Янош Балла:

«Бизнес Венгрии находит общие интересы с Россией. И предлагает прежде всего знания, так как мы не богаты природными ресурсами. Предприятие Sanatmetal стал вторым крупным проектом Венгрии на территории РФ. Инвестиции в развитие и локализацию – приоритет венгерских компаний».

gmpnews