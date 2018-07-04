Сенатор призвала взять под защиту крымский «Полисорб»

Производство лекарственного препарата «Полисорб МП», являющегося уникальным фармацевтическим брендом Крыма, нуждается в поддержке со стороны государства. Об этом заявила сенатор от Республики Крым, глава подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в ходе круглого стола по вопросам регистрации наименования места происхождения товаров.

С 1 января 2018 года производство «Полисорба МП» полностью прекращено из-за сложностей в осуществлении его государственной регистрации. Притом, что этот препарат, производимый в Крыму до его воссоединения с Россией, системно поставлялся на российский рынок.

По словам сенатора, ГУП РК «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод», на котором производился «Полисорб МП», несет убытки, а произведенные препараты хранятся на складах. Сложившаяся ситуация связана с правопреемственностью интеллектуальной собственности.

«Крымский «Полисорб» требует защиты, лекарственное средство должно быть зарегистрировано за ГУП РК «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод» в соответствии с законодательством РФ на основании разрешительных документов, ранее выданных ГП «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод института химии поверхности им. А.А. Чуйко Национальной академии наук Украины». Поднятый руководителем верхней палаты парламента России вопрос вскрывает целый пласт проблем, требующих решения и способствующих развитию регионов», – цитирует Ковитиди ее пресс-служба.

Данный вопрос взят на парламентский контроль.

Фото: © РИА Новости Крым. Александр Полегенько

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