Обеспечение льготников лекарствами должно оставаться бесплатным

Так считает первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (ЛДПР).

«Сейчас в сфере обеспечения льготников лекарствами действительно есть множество проблем, часто люди остаются вовсе без жизненно необходимого медикамента, потому что кто-то из бюрократов что-то не учёл при закупках. И эту проблему нужно решать», — сказал он.

По словам Савельева, в настоящий момент проходит обсуждение возможности перехода на получение препаратов в индивидуальном порядке по референтной цене. При этом лекарства для россиян с тяжёлыми хроническими заболеваниями должны оставаться бесплатными, считает депутат.

Савельев полагает, что даже если референтная цена будет ниже рыночной, для большинства льготников она всё равно останется неподъёмной. В частности, это касается тех россиян, которые живут на пенсию.

«И пока эта пенсия не будет с лихвой покрывать основные расходы граждан на жильё, продукты питания, одежду и т.д., даже речи быть не может о том, чтобы предложить им выкупать лекарства самостоятельно», — заявил глава комитета.

Савельев предполагает, что следует создать сеть государственных аптек, в которых принимали бы заказы от граждан. Также необходимо формировать запрос на покупку для обеспечения льготников лекарствами на длительные сроки, уточнил он.

Ранее Дмитрий Савельев заявлял, что порядок выдачи подобных препаратов сразу за квартал должен стать нормой для всей России. Аналогичную инициативу внедрили власти Москвы. По словам депутата, в регионах вопрос обеспечения льготников лекарствами стоит наиболее остро.

Кроме того, пациентам приходится покупать медикаменты за свой счёт, что бьёт по карману многих пенсионеров. Савельев считает, что выдача лекарств на продолжительное время будет удобной не только для льготников, но и для самих врачей. Сэкономленное от выписки рецептов время они смогут потратить на приём других пациентов.

ИСТОЧНИК: ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

gmpnews