«ПСК Фарма» может запустить завод в Подмосковье уже в конце августа

В подмосковной Дубне в конце августа планируют запустить завод по производству лекарств для больных с астмой, сообщил РИАМО заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Компания ПСК «Фарма» строит завод, где планируют разработку технологии и организацию производства фармацевтической продукции для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Планируемая дата запуска — 31 августа 2018 года», — сказал Буцаев.

Он отметил, что объем инвестиций в проект составит 880,9 миллиона рублей. На предприятии планируется создать 132 рабочих места.

В настоящий момент на объекте идет монтаж внутренних инженерных коммуникаций, внутренние отделочные работы и монтаж оборудования.

gmpnews