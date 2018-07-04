Импортозамещающие изделия для терапии рака печени могут появиться уже в 2021 году

Российская компания «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» — дочерняя «НаноБрахиТек») выведет на медицинский рынок продукт мирового уровня.

Резидентом особой экономической зоны «Дубна» компанией «НаноБрахиТек» налажено серийное производство отечественных микроисточников для лечения рака предстательной железы. На основе этой методики, начиная с марта 2013 года, в клиниках страны проведены тысячи успешных операций, которые не только продлевают жизнь пациентам с тяжелым заболеванием, но во многих случаях спасают ее.

Теперь головная компания дубненского резидента ООО «БЕБИГ» приступает к новому проекту – разработке, а затем испытаниям и внедрению в практику инновационных медицинских изделий (микросфер) для терапии онкозаболеваний печени.

Микросферы на основе иттрия-90 вводятся в организм локализовано, специальным устройством размещаются вблизи опухоли или непосредственно в ней в определенном растворе и вызывают разрушение опухолевых клеток, — поясняет генеральный директор ООО «БЕБИГ» Кирилл Майоров. — К достоинствам нового метода относятся облучение конкретного опухолевого узла, минимальное вмешательство в организм при введении препарата, сокращение риска повреждения здоровой ткани, одновременное поражение всех очагов и метастаз опухоли, а также возможность регулировать дозу облучения. После выхода на производственную мощность мы рассчитываем составить серьезную конкуренцию иностранным аналогам.

Реализация проекта позволит вывести на медицинский радиоизотопный рынок российский продукт мирового уровня и обеспечить потребности России в данном виде терапии. Микросферы радиоактивного излучения на основе радионуклида иттрий-90 станут аналогичным медицинским изделием TheraSphere компании BTG Interventional Medicine, которые широко применяются в Европе и США. У предприятия уже есть технология производства, изготовлена опытная партия устройств для введения микросфер, получено регистрационное удостоверение на продукт.

Микросферы являются щадящей альтернативой хирургической операции и, по мнению разработчиков, могут поступить на российский рынок уже в 2021 году. Презентация новой методики, которая станет эффективным дополнением к системной химиотерапии лечения опухолей и единственной для пациентов с противопоказаниями для данной процедуры, прошла в госструктурах, медицинских ведомствах и была одобрена специалистами и чиновниками от медицины.

Общая стоимость проекта составляет 208,7 млн рублей. Льготные заем на его осуществление в 100 млн рублей выделяет Фонд развития промышленности. Разработку и производство также планируют наладить на базе инвестора дубненской ОЭЗ.

gmpnews