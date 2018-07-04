«Нацимбио» завершила поставки факторов свертывания крови

Фармхолдинг госкорпорации Ростех, «Нацимбио», завершил отгрузки препаратов для борьбы с гемофилией и болезнью Виллебранда – факторов свертывания крови VIII и IX, фактора свертывания крови VIII + фактор Виллебранда для Минздрава России. Пять контрактов на поставки были подписаны в мае и июне этого года по итогам участия в открытых аукционах. Их стоимость составила более 1,7 млрд рублей.

Около 213 млн международных единиц (МЕ) факторов свертывания VIII и IX были переданы на распределение региональным министерствам здравоохранения и медицинским учреждениям до 30 июня. Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда в объеме более 10 млн МЕ был отгружен до 2 июля с опережением графика поставок по госконтракту почти на месяц. Препараты будут доступны для пациентов по госпрограмме «Семь нозологий», предусматривающей обеспечение лекарственными средствами больных, страдающих орфанными заболеваниями.

Для поставок температурозависимых грузов «Нацимбио» впервые в этом году использует технологические и логистические решения последнего поколения, минимизирующие вероятность нарушения условий хранения и перевозки препаратов крови. В частности, применяются термоконтейнеры, поддерживающие необходимую температуру вдвое дольше, чем большинство существующих на рынке решений – до семи дней. Кроме этого, холдинг реализует проект внедрения системы непрерывного слежения за грузами. Система позволит повысить эффективность поставок, оперативно реагировать при возможных отклонениях, передавать заказчику с точностью до минуты информацию о перемещениях груза с лекарственными препаратами.

Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. Заболевание может приводить к значительным кровопотерям, поражениям суставов и внутренних органов и инвалидизации пациентов. Основным принципом лечения является заместительная терапия концентратами соответствующих факторов, позволяющая восполнить их дефицит в плазме до необходимого уровня.

По данным регистра Министерства здравоохранения РФ, общее количество пациентов с гемофилией в прошлом году составило 9400 человек – за 10 лет (с 2007 по 2017 годы) число новых выявленных случаев заболевания выросло на 28%. Средний возраст больных гемофилией составляет 37,5 лет.

В марте 2018 года Правительство РФ повторно определило АО «Нацимбио» единственным поставщиком лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, закупка которых осуществляется в 2018 и 2019 годах федеральными органами власти и подведомственными им учреждениями. С 2016 по 2017 год, в рамках исполнения функции единственного поставщика, «Нацимбио» поставила для нужд государства в требуемые сроки и в полном объеме более 800 млн МЕ препаратов плазмы крови или более 1 млн упаковок.

«Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио) была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

gmpnews