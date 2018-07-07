Ирина Панарина: инновационной фарме требуются сильные кадры

5 июля в Технопарке «Сколково» состоялось подписание меморандума о намерениях в области повышения уровня профессиональных компетенций в фармацевтической отрасли между компанией «АстраЗенека» и Сколковским институтом науки и технологии.

Цель сотрудничества – подготовка высококвалифицированных кадров для фармотрасли на базе научно-исследовательской экспертизы «АстраЗенека» и разработок Сколтеха в области современных методик образования. В планах – разработка и реализация совместных научно-исследовательских проектов, образовательных программ, в том числе с применением возможностей электронного дистанционного обучения.

Стоит отметить, что фармкомпания имеет опыт сотрудничества с Фондом Сколково: в апреле 2018 года был осуществлен запуск совместной акселерационной программы «АстраЗенека» – Сколково Startup Challenge 2018. Цель акселератора – поиск перспективных идей и инновационных решений в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других нозологий.

В ходе церемонии подписания меморандума генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия Ирина Панарина отметила, что развитие инноваций, как один из приоритетов проекта стратегии «Фарма 2030», невозможно без создания сильного научного сообщества.

«В этом году «АстраЗенека» отмечает 25-летнюю годовщину присутствия на российском рынке, за это время мы вывели на рынок более 40 препаратов, помогающих пациентам вести более долгую и качественную жизнь. Меморандум о намерениях в области повышения уровня профессиональных компетенций в фармацевтической отрасли, который мы сегодня подписываем, – важный шаг в развитии научного и кадрового потенциала российской фармацевтики», – сказала Ирина Панарина.

В свою очередь вице-президент по развитию Сколтеха Александр Сафонов заявил, что партнерство с фармкомпанией не ограничится подписанием официальных бумаг: студенты Сколтеха уже имеют возможность развиваться в проектах «АстраЗенеки».

«Очень приятно, что «АстраЗенека» выбрала Сколтех в качестве партнера, готова принимать активное участие в образовательном процессе, принимать наших студентов и выпускников на стажировку», – подчеркнул Александр Сафонов.

Совместный проект предполагает разработку возможностей академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, научное руководство и рецензирование выпускных квалификационных работ.

Еще одним направлением сотрудничества компании и института станут подготовка программ учебной практики и дальнейшего трудоустройства студентов, а также разработка модулей дополнительного образования для сотрудников «АстраЗенеки» на базе Сколтеха.

«Россия встала на путь инновационного развития. Но без поддержки молодых ученых успех не может быть долгосрочным. И это вопрос, который государство может решать совместно с бизнесом», – подчеркнула в разговоре с «ФВ» Ирина Панарина.

Науке нужны деньги, но поддержка стартапов не должна ограничиваться лишь финансовой составляющей. Молодым ученым необходимо дать возможность на практике применить свои знания, а также необходимо научить правильно презентовать свои идеи. И здесь глобальная фарма выступает связующим звеном между государством, академической наукой и небольшими исследовательскими компаниями.

«Сегодня на российском фармрынке существует потребность в высококлассных специалистах в области микробиологии, чистых сред, автоматизации процессов управления, а также иных узкопрофильных профессионалов. Чтобы быть в тренде крайне важен постоянный диалог между образовательными учреждениями, фармацевтическими компаниями и научным сообществом в целях выработки общих подходов в образовательном процессе, формировании практических навыков у выпускников. Это позволит вузу подготовить выпускника, который будет востребован на рынке, компании же со своей стороны сформируют спрос на такого рода профессионалов. Все вместе это позволит еще больше ускорить развитие российской фармацевтики, что, несомненно, в конечном итоге отразится на повышении качества российского здравоохранения», – уверена Ирина Панарина.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»