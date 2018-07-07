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В Европе отзывают китайские лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний

В Европе отозваны ряд препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, содержащих ингредиент, произведенный в Китае. В компоненте обнаружено загрязнение, способное вызвать рак, сообщает Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что отзыв препаратов последовал после обнаружения примеси в активном веществе valsartan, произведенном компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals из Китая.

Управление по контролю лекарственных средств и медизделий Великобритании сообщило, что появление примеси – N-нитрозодиметиламина – произошло после изменения процесса производства valsartan на одном из объектов.

Valsartan разработан Novartis, патентная защита препарата закончилась и теперь в мире выпускаются несколько аналогов.

Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»

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Июль 7, 2018 | Просмотров: 108