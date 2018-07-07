В заказах на проведение доклинических исследований лидируют 5 терапевтических групп

В 2017 и в первую половину 2018 гг. в группе компаний «Пробиотек» было организовано «под ключ» и проведено 63 доклинических исследования, что на 15% выше показателей предыдущих двух лет.

Лидируют препараты из 5-ти терапевтических областей – неврологии, кардиологии, инфекционных болезней (кроме ВИЧ, ВГС, ТБ), гастроэнтерологии и анальгезии.

В структуре стабильно высокий показатель у дженериков, которые составляют почти 60% всех исследований. На долю оригинальных препаратов приходится 19%, третье и четвертое место делят биоаналоги и новые комбинации воспроизведенных ЛС.

Напомним, доклинические исследования группа компаний «Пробиотек» проводит в собственном виварии общей площадью 230 кв.м., строго в соответствии с требованиями GLP.

Источник публикации: ГК «Пробиотек»

«Фармацевтический вестник»