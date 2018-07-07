Лондонская инвесткомпания покупает сингапурского производителя фармсубстанций DSM Sinochem

Производитель активных фармсубстанций и готовых лекарственных форм DSM Sinochem Pharmaceuticals из Сингапура продан расположенной в Лондоне фирме Bain Capital, работающей на рынке прямых инвестиций, сообщает In-Pharma Technologist.

DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) – это совместное предприятие Royal DSM и Sinochem Group, в котором каждая из компаний имеет долю 50%.

По условиям сделки, DSM получит около 250 млн евро (292,4 млн долл.) за пакет акций за вычетом около 50 млн евро отсроченных платежей владельцам и транзакционных затрат. По завершении сделки DSM рассчитывает получить около 275 млн евро. Ожидаемый срок закрытия сделки – IV кв. 2018 г.

DSP занимается разработкой, производством и продажами активных фармсубстанций и готовых лекарственных форм в Китае, Индии, Нидерландах, Испании, США и Мексике. Штат компании составляет около 2 тыс. чел.

По словам генерального директора DSP Карла Роттьера, продажа компании согласуется с долгосрочной стратегией DSM, которая фокусируется на ключевых видах деятельности на рынке лечебного питания, товаров для здоровья.

Управленческая команда DSP останется неизменной.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»