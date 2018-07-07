Готовится к госрегистрации комбинированная вакцина от трех опасных заболеваний

НПО «Микроген» («Нацимбио» Госкорпорации «Ростех») завершило создание вакцины от кори, краснухи и паротита (свинки). «Вактривир» станет первым российским комбинированным препаратом, защищающим сразу от трех опасных заболеваний. Ожидается, что новая вакцина будет зарегистрирована в России уже в 2019 г.

Лекарственное средство планируется применять в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также поставлять на экспорт. Продукт представляет собой культуральную живую вакцину полностью российского производства. После прохождения процедуры регистрации он будет применяться для иммунизации детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет.

Напомним, на сегодняшний день отечественные вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в России представлены моновакцинами для иммунизации от каждого заболевания по отдельности, а также двухвалентной вакциной от кори-паротита.

По данным Роспотребнадзора, в России в период с января по апрель 2018 г. было зарегистрировано более 1200 случаев эпидемического паротита и 1100 заболеваний корью. С января по декабрь 2017 г. было выявлено: паротит – более 4 тыс. случаев заболевания, корь – 725, краснуха – 6.

«Фармацевтический вестник»