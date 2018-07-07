Иностранные фармкомпании заплатили российским врачам более 3,3 млрд рублей

Около 41 тыс. российских врачей в 2017 г. получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд руб., подсчитал РБК. При этом 25 из них заработали более 1 млн руб. каждый.

Расчеты сделаны на основе отчетов 36 международных фармкомпаний об их выплатах в 2017 г. российским врачам и организациям здравоохранения.

Такие данные уже третий год подряд раскрывают фармпроизводители, работающие на российском рынке и входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM). Это отраслевое объединение, в свою очередь, является членом Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, которая обязывает своих участников публиковать ежегодные отчеты о так называемой передаче ценностей. В них, в частности, указывается, какую сумму и за какую услугу получил конкретный врач. Это может быть оплата регистрационных взносов за участие специалиста в конференции, компенсация ему транспортных расходов, вознаграждение за оказанную консультацию.

Самой щедрой из опубликовавших отчеты фармкомпаний оказалась французская Ipsen – она перечислила в 2017 г. российским врачам более 471 млн руб. Средняя выплата каждому специалисту тем самым составила 355 тыс. руб. Наименьшие суммы, согласно расчетам РБК, выплатили британская GSK и американская Celgene: 2,4 млн и менее 2 млн руб. соответственно. При этом минимальный «средний чек» оказался у венгерской Egis – 23 тыс. руб. при общих выплатах 75,8 млн руб. Имена 3,3 тыс. работников здравоохранения, с которыми сотрудничает компания, не раскрываются.

«Фармацевтический вестник»