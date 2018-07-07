В Петербурге обнаружили просроченную Ацеллбию на 120 млн рублей

На Центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили около 2 тысяч упаковок онкологического препарата Ацеллбия с истекшим сроком годности. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка», уточнив, что стоимость просроченных лекарств, которые в свое время были закуплены на бюджетные средства, составила 120 млн рублей.

«Все верно, считайте, что на складе протухли дорогие лекарства», – подтвердили в ГУ МВД.

Утром 6 июля оперативники бюджетного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели проверку в помещениях ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» на 5-м Предпортовом проезде, 19. Обнаруженные онкопрепараты изначально предназначались для льготников и, согласно процедуре, должны быть уничтожены по истечении срока годности.

Ацеллбия (ритуксимаб) – отечественный биоаналог препарата Мабтера от Roche. «Биокад» зарегистрировал его в 2014 году, он входит в программу «Семь нозологий». Ритуксимаб занимает третье место в рейтинге Vademecum «ТОП50 онкопрепаратов по объему госзакупок» по итогам 2016 года с суммой контрактов 4 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», проверка связана с возбуждением уголовных дел в отношении представителей Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. С июня 2017 года расследуется дело о хищении более 54 млн рублей при распространении препаратов на основе ритуксимаба.

В конце января 2018 года было возбуждено уголовное дело о хищении аналогичных препаратов из Городской больницы №15 на сумму около 3 млн рублей. В марте 2018 года сотрудники ФСБ провели обыск в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, что связывали с госконтрактами с ООО «СтройРеанимация», которое, как указано на ее сайте, выполняет проектирование, реконструкцию, капитальный ремонт объектов здравоохранения I и II уровней ответственности, а также поставляет медицинское и технологическое оборудование.

Источник: Фонтанка

vademec