Ferring может разместить производство в Тульской области

Руководство швейцарской Ferring Pharmaceuticals встретилось 5 июля с властями Тульской области, чтобы обсудить возможность организации производства в регионе. Ferring посетила площадки ОЭЗ «Узловая» и производителя азотных удобрений «Азот» в Новомосковске.

Ferring хочет запустить «несколько производственных линий в России», один из проектов может быть в Тульской области, сообщили региональные власти. Что это за проект, не сообщается. В российском представительстве Ferring от комментариев отказались.

С 2017 года Ferring производит на площадке «Нанофарма-девелопмент» в Татарстане препараты для нужд трансплантологии и для лечения миелолейкоза. Еще 10 препаратов для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ, пересадки органов и тканей, некоторых орфанных заболеваний находятся в разработке. В 2018 году должно завершиться строительство нового участка производства стерильных препаратов для женского здоровья и лечения бесплодия, сообщали в марте 2018 года власти Татарстана.

Здесь же Ferring к 2021-2022 годам должна запустить производство активных фармсубстанций методом ферментативного и органического синтеза.

С 2016 года Ferring сотрудничает с «Фармстандартом». На его площадке в Уфе к 2018 году должно быть организовано производство полного цикла препаратов Трактоцил (атозибан) и Пабал (карбетоцин) для лечения преждевременных родов и профилактики послеродовых кровотечений. Ежегодный объем выпуска должен составить 40 тысяч и 15 тысяч упаковок соответственно.

Ferring Pharmaceuticals основана в 1950 году в Швеции, штаб-квартира компании находится в Швейцарии. На российском рынке Ferring с 1995 года, здесь продаются препараты в нескольких направлениях: вспомогательные репродуктивные технологии и акушерство, урология, онкология и гастроэнтерология.

Источник: Правительство Тульской области

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