Фармфирма «Сотекс» открыла цех преднаполненных шприцев

Преимущества такой формы выпуска препарата – удобство в использовании, точная маркировка и дозировка лекарства и, как следствие, снижение вероятности медицинских ошибок.

«Объём препаратов, продаваемых в преднаполненных шприцах пока небольшой. Но мировые тренды говорят, что этот объём начинает расти. Если препарат дорогой, то стоимость шприца в отпускной цене относительно невелика. Когда препарат не очень дорогой, доля шприца в цене начинает возрастать. Когда в России будет наращиваться производство шприцев, и здравоохранение станет поворачиваться в сторону безопасности, большая часть препаратов, мы думаем, будет выпускаться в преднаполненных шприцах», – объяснил Вадим Яцук, генеральный директор ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

Фармфирма «Сотекс» – часть группы компаний «Протек», которая производит лекарства, организует оптовый сбыт фармпрепаратов и розничную торговлю ими. «Сотекс» – высокотехнологичное предприятие. Оно одно из первых в России, построенное в соответствии с требованиями GMP – европейскими правилами организации производства и контроля качества лекарственных средств. Продукция группы компаний «Протек» экспортируется в 13 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фармфирма «Сотекс» – один из крупнейших налогоплательщиков района. В 2017 году 302 миллиона рублей отчислено в муниципальный бюджет. На открытии нового цеха по производству преднаполненных шприцев присутствовали представители администрации Сергиево-Посадского района.

«Мы помогли с выделением дополнительных земельных участков. Надеемся, данное предприятие останется у нас здесь всегда. В планах – дальнейшее развитие производства. Здесь высокая средняя заработная плата – более 60 тысяч, плюс большой социальный пакет. Приют «Надежда» находится под постоянным патронажем «Сотекса». Хорошее предприятие, побольше бы таких в Сергиево-Посадском районе», – отметил Сергей Тостановский, первый заместитель главы администрации Сергиево-Посадского района.



tvr24.tv