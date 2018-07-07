В Казахстане будут разрабатывать персонализированные лекарства

Автор всемирно известного бестселлера о прорывной медицине Ричард Баркер презентовал в Астане стратегию развития персонализированной медицины здоровой и продолжительной жизни казахстанцев.

Британский профессор инноваций Оксфордского университета, медицинский советник премьер-министра Великобритании является научным руководителем проекта, представленного для казахстанцев.

Ричард Баркер отметил, что на базе Казахского национального медицинского университета и Национального центра биотехнологии будет создан научно-внедренческий кластер, который позволит внедрить инновационные достижения в области биотехнологий в практическое здравоохранение. Заинтересованность в участии в этом проекте выражает больница медицинского центра Управления делами Президента.

«Я приехал, чтобы огласить программу, которую мы готовили последние 2,5 года, касающуюся новой медицины — прецизионной медицины, которая будет внедрена в Астане и Алматы. Наша идея заключается в том, чтобы собрать наиболее передовые биомедицинские технологии со всего мира, привезти их в Казахстан и внедрить в отечественное здравоохранение. На сегодня в современном здравоохранении осуществляется прорыв. Появилась новая эра медицины, которая называется прецизионная медицина. Она сфокусирована не на том, чтобы лечить уже диагностированное заболевание, а на том, чтобы прогнозировать те заболевания, которые уже заложены в генотипе, но еще не случились», — сказал в интервью журналистам Ричард Баркер.

Профессор Баркер отметил, что в Казахстане ученые уже провели исследование и будут фокусировать внимание прежде всего на тех болезнях, от которых больше всего и более масштабно страдает казахстанское население.

«Это заболевания сердечно-сосудистой системы, рак — рак легких, это хроническое обструктивное заболевание легких. Это то, от чего страдают старики, — болезнь Альцгеймера. Для нас, разработчиков этой программы, это всего лишь первый шаг, чтобы рассказать казахстанцам об этой прорывной возможности, которая есть в медицине, и о том, какую пользу это может принести. Казахстан — страна, обладающая удивительным научным потенциалом, но здесь есть недостаток специалистов, которые транслировали бы достижения науки в реальный рынок, в реальные технологии. Таких людей мы привезем», — заявил британский профессор Ричард Баркер.

Он отметил, что уже в ближайшее время ученые будут разрабатывать лекарства для каждого пациента.

«Со временем, это не завтра. Мы планируем, прежде всего, разработку лекарств, которые будут таргетированы и направлены на лечение конкретного человека. То есть будут выяснены конкретные особенности конкретного заболевания у конкретного человека, и именно под него будет подстроен продукт. В этом и есть смысл прецизионной медицины», — отметил профессор.

К примеру, Ричард Баркер отмечает, что прецизионная медицина показывает, что рак легких бывает разным, в зависимости от тех клеток, которые инициируют раковую опухоль.

«Мы можем брать конкретный лекарственный препарат и внутри его перенастраивать на то, чтобы он убивал конкретную клетку конкретного рака. Таким образом, это будет персонализированная направленность конкретной терапии. Идея на сегодня состоит в том, что это настолько новая эра в медицине, что в мире на сегодня, в государственных масштабах, она еще широко не распространена. Потому что есть много разрешительных процедур. Тем не менее Казахстан может стать тем окном, которое откроет достижения прецизионной медицины народу, простым казахстанцам — они получат персонализированное новейшее лекарство первыми в мире», — отметил британский профессор.

Ричард Баркер отметил, что внедрение данного проекта будет осуществляться в максимально короткие сроки.

«Проект, который предлагается, он, безусловно, для здравоохранения Казахстана актуальный и вызывает очень большой интерес. Тут два момента в этом проекте — это трансляционный механизм и инвестиционная инфраструктура. Каждый из моментов требует серьезного рассмотрения и экспертизы. Министерство здравоохранения концентрировалось именно на первом моменте. Мы изучили мнения всех наших университетов — это предложение вызвало большой интерес. Мы выразили свою позицию в части того, что мы готовы начинать работы по созданию трансляционного механизма в Казахстане на базе казахстанских вузов и клиник. Законодательные поправки уже внесли в Парламент касательно регулирования клинических, медицинских исследований», — отметил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Министр подчеркнул, что все вопросы, которые ранее поднимались казахстанской стороной, детально изучены.

«Мы считаем, что модель весьма работоспособная. С точки зрения стоимости проекта и необходимости начальных инвестиций, я думаю, мои коллеги выскажутся. Основным является возможность привлечения частных инвестиций и модели ГЧП. (…) Если вопросы накопления качественного человеческого потенциала, интеллектуального потенциала в проекте будут определены и решены, я думаю, что проект будет успешным», — выразил мнение в ходе презентации проекта министр Елжан Биртанов.

Министр юстиции Марат Бекетаев напомнил, что при реализации инновационных проектов важно не забывать о правовом регулировании вопроса.

«Любые инновации они предполагают исследования, а исследования они должны осуществляться в правильной правовой среде. В этом плане именно этот проект даст хороший опыт. Тут два аспекта: медицина и медицинские исследования — чувствительная сфера. С одной стороны вопрос касается здоровья людей. Здесь нужно очень осторожно подходить, чтобы не навредить здоровью людей при проведении таких исследований. Регулирование должно быть детальным, чтобы защищать интересы людей как на стадии разработки, так и на стадии применения этих лекарств. В то же время, если правовое регулирование будет очень жестким, оно будет демотивировать любые исследования. То есть никто не захочет вкладывать свои силы и средства. И вот это сохранение баланса между защитой интересов и гибким регулированием — это тот вызов, который мы должны преодолеть», — выразил мнение Марат Бекетаев.

Представленная стратегия, по мнению ее авторов, поднимет здравоохранение Казахстана на качественно новый уровень.

tengrinews.kz