Sanofi объявила о продаже Zentiva

Sanofi окончательно договорилась c американским инвестиционным фондом Advent International о продаже — своего дженерикового подразделения в Европе, сообщается в пресс-релизе Sanofi. Ожидается, что сделка, сумма которой составила 1,9 млрд евро, будет закрыта в четвертом квартале этого года.

О сделке в отношении Zentiva стороны объявили в апреле этого года. Два месяца обсуждались детали. Advent заявила, что планирует инвестировать в Zentiva и создать нового, независимого европейского лидера по производству дженериков. Что касается Sanofi, то продажа производства непатентованных лекарств является частью стратегии реорганизации компании, — сообщает чешский портал E15.

В ближайшее время Sanofi намерена пересмотреть структуру своего бизнеса, что связано с крупными приобретениями, сделанными в этом году. Так, ранее Sanofi заплатила 11,6 млрд долларов за продженерикизводителя орфанных лекарственных препаратов Bioverativ и разработчика биотехнологических препаратов Ablynx за 3,9 млрд долларов — пишет Ремедиум, ссылаясь на FiercePharma.

gmpnews