Поручение президента РФ о создании единой площадки для госзакупки лекарств

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании единой электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов, а также рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации:

Рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов для медицинского применения на основе информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу необходимо подготовить к 15 сентября. Кроме того, глава государства поручил до 30 ноября обеспечить внесение поправок, «направленных на уточнение порядка определения взаимозаменяемости» лекарств в отношении различных групп препаратов.

Также, Путин поручил Минздраву при участии ФАС утвердить план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов на 2018—2021 годы, и разработать план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в регионах России к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Согласно поручениям, с 1 июля в сфере госзакупок лекарств должен был быть обеспечен переход на использование средневзвешенных цен в отношении однородных групп препаратов, а с 1 января 2019 года — «на использование референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения, в отношении которых определена взаимозаменяемость».

gmpnews