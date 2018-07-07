ФАС обнаружила сговор при поставке медизделий на Алтае на 6 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю подозревает три барнаульские компании в сговоре на торгах по поставке медицинских изделий на общую сумму 6 млн рублей. Заявление в ФАС подала Краевая клиническая больница Алтайского края.

По версии ведомства, компании ООО «ЛабМед», ООО «Медснабгрупп», ООО «Медимком-Алтай» и еще один индивидуальный предприниматель заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию высокой цены на торгах по поставке медизделий в больницы и медцентры края на общую сумму 6 млн рублей. Регулятор возбудил дело в отношении компаний по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции».

По данным ведомства, компании придерживались одного сценария во время торгов: две компании, изначально не соответствующие требованиям аукциона, демпинговали, что вводило в заблуждение других участников торгов и вынуждало их отказаться от конкурентной борьбы. В итоге третья фирма, участвующая в сговоре, становилась победителем аукциона и получала контракт максимальной начальной стоимости или чуть ниже нее.

Рассмотрение дела назначено на 19 июля.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Лабмед» зарегистрировано в 2010 году, ее владельцем является Елена Смагина. В 2016 году компания получила выручку – 4,66 млн рублей, чистую прибыль – 94 тысячи рублей. ООО «Медснабгрупп» и «Медимком-Алтай» зарегистрированы в 2017 году, первым владеет Александр Илюшников, вторым – Мария Суховольская: финансовые показатели компаний не раскрываются.

В июне 2018 года начальник Управления ФАС России по борьбе с картелями Андрей Тенишев сообщил о постоянном росте количества картелей, в том числе и на медицинских торгах, оценив общий ущерб от картельных сговоров на госзакупках в стране в 2% от ВВП.

Источник: УФАС по Алтайскому краю

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