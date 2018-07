ФАС обнаружила сговор при поставке медизделий на Алтае на 6 млн рублей » Налоговая реформа США спровоцировала бум сделок M&A в фарме Слияния и поглощения остаются для фармкомпаний надежным способом развития портфеля. Несмотря на то, что в 2017 г. динамика рынка M&A в фарме была слабой, 2018 г. обещает нагнать упущенное, пишет портал BioSpace. Прошлый год считается довольно скудным в плане M&A в биотехнологиях. В январе 2018 г. BioSpace сообщал, что в 2017 г. заключена 101 сделка по сравнению со 166 в 2015 г. При этом из сотни сделок в прошлом году всего 14 были на сумму больше миллиарда долларов. Теперь ситуация изменилась. За первые шесть месяцев 2018 г. на приобретения в фармацевтической области потрачено более 100 млрд долл. Одна из причин повышенной активности – поправки в Налоговый кодекс США, которые снизили ставку корпоративного налога для большинства компаний и предоставили им возможность вернуть десятки миллиардов долларов из офшорных фондов обратно в Соединенные Штаты. Год начался с крупной сделки в размере семь миллиардов долларов – Celgene приобрела Impact Biomedicines и его программу разработки ингибиторов JAK, нацеленную на борьбу с миелофиброзом. Покупка обеспечил Celgene терапией, которая может бросить вызов конкурентам – Novartis и Incyte, которые также работают в сегменте лечения миелофиброза. Celgene на этом не остановилась. Спустя неделю компания выложила еще девять миллиардов долларов для приобретения доли в Juno Therapeutics, часть акций которой на один миллиард долларов Celgene купила ранее, обеспечив себе пропуск в мир CAR-T терапии. Французская компания Sanofi потратила 11,6 млрд на покупку Bioverativ. Эта сделка дала Sanofi два препарата для гемофилии – Eloctate для гемофилии A и Alprolix для гемофилии B. В январе Sanofi также заполучила еще один препарат от гемофилии, благодаря партнерству с Alnylam. Спустя французский фармгигант за 4,8 млрд долл. приобрел бельгийскую Ablynx. В марте GlaxoSmithKline выкупила у Novartis за 13 млрд долл. 36,5% совместного предприятия (СП) по выпуску безрецептурной продукции. Сделка обеспечила GSK 100% контроль подразделения, которое продает в том числе такие продукты, как зубная паста Sensodyne и таблетки головной боли Panadol. В прошлом году продажи составили 11 млрд долл.и(7,8 млрд евро). Самая крупная сделка на сегодняшний день: объявление о покупке Takeda компании Shire Plc за 62,2 млрд долл. Сделка поможет открыть рынки США для японских препаратов Takeda, Shire, в свою очередь, проще будет попасть на рынок Японии. которые будут иметь более легкий доступ к рынкам в Японии. Как отмечает BioSpace, итоговая сумма сделки может быть близка к 80 млрд долл., если в нее будут включены долги к Shire. Стоит упомянуть и о сделках менее 1 млрд лолл. Например, в январе Seattle Genetics приобрела Cascadian Therapeutics за 614 млн долларов, чтобы получить противоопухолевое лекарство с МНН туцинатиб. В феврале Merck за 394 млн долл. Купила австралийскую компанию Viralytics Ltd с ее разработками в области иммунотерапии. В апреле New Haven приобрела основанную в Швеции Wilson Therapeutics за 855 млн долл. Помимо покупок есть и продажи. Allergan в мае заявила о продаже двух непрофильных бизнесов после стратегического анализа активов компании. Совет директоров Allergan хочет сосредоточиться на четырех основных направлениях: офтальмология, эстетическая медицина, болезни центральной нервной системы и желудочно-кишечные заболевания. За свои непрофильные активы компания может выручить 4-6 млрд долл. Израильский фармацевтический гигант Teva также избавляется от непрофильных активов, поскольку у компании есть задолженность в размере 30 млрд. долл. США. В начале февраля Teva рассказала о продаже за 703 млн долл. Глобального бизнеса в области жестоко здоровья. В апреле GSK продала пакет акций Orchard Therapeutics, владеющей портфелем лекарств от редких заболеваний, связанных с генной терапией. В июне Akebia Therapeutics и Keryx Biopharmaceuticals , Inc. слились, чтобы создать компанию, которая, как ожидается, станет лидером в развитии лечения заболеваний почек. Новая компания, которая будет известна как Akebia Therapeutics, Inc. Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»