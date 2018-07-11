Takeda продает штаб-квартиру в Осаке

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd намерена продать свою старую штаб-квартиру в г. Осака, сообщает издание Nikkei со ссылкой на информированные источники. Компания планирует выручить за здание штаб-квартиры и прилегающие постройки порядка 60 млрд иен (542,3 млн долл.), которые пойдут на финансирование сделки по приобретению британской Shire за 62 млрд долл.

Покупатель определится уже в текущем году.

Takeda, основанная в 1781 г. в Осаке, открыла новую штаб-квартиру в Токио.

Исполнительный директор Takeda Кристоф Уэбер заявил, что после слияния с Shire штаб-квартира компании останется в Японии.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»