Генеральный директор Pfizer UK становится президентом ABPI Инициативу Минпромторга по сокращению числа аптек поддержало профессиональное сообщество » «Эркафарм», «Неофарм» и «Ригла» вступили в СПФО Сразу три крупнейшие аптечные сети приняли решение о вхождении в союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). «Таким образом, Ассоциация СПФО сможет представлять всю товаропроводящую цепочку. Это позволит нам представлять голос отрасли более консолидировано», — комментирует исполнительный директор СПФО Лилия Титова. В свою очередь, генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов комментируя вступление «Риглы» в СПФО отметил: «Для нас важно быть не просто частью происходящих событий, но и принимать активное участие в формировании этичных и прозрачных отношений между игроками фармацевтического рынка в новых условиях. Это невозможно делать в одиночку». Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»