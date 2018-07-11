Генеральный директор Pfizer UK становится президентом ABPI

Генеральный директор компании Pfizer UK Эрик Нордкамп назначен новым президентом Торговой ассоциации фармацевтической промышленности Великобритании (ABPI), сообщает PharmaTimes.

Г-н Нордкамп, который сменит на данном посту бывшего руководителя компании AstraZeneca Лайзу Энсон, сказал о том, что в период пребывания во главе ABPI он сфокусируется на дальнейшей трансформации сферы медицинского обслуживания пациентов, расширении их доступа к новым лекарствам и вакцинам и поддержке глобального лидерства Великобритании в открытии новых лекарственных молекул. Он отметил, что вызовы, на которые здравоохранению предстоит ответить в будущем, требуют, чтобы фарминдустрия играла ключевую роль в долгосрочном планировании в рамках Национальной службы здравоохранения (NHS).

Г-н Нордкамп является генеральным директором Pfizer UK с марта 2015 г., а работает в компании с 2010 г.

Он также был президентом PhRMA Innovation – всемирной торговой ассоциации фармацевтической промышленности, а в настоящее время занимает посты независимого директора больницы Кингс Колледж Траста Национальной службы здравоохранения (King’s College Hospital NHS Foundation Trust) и председателя совета директоров American Pharmaceutical Group.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»