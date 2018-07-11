СМИ: задержан экс-глава Минздрава Дагестана

Бывшего министра здравоохранения Республики Дагестан Танку Ибрагимова задержали в собственном доме в Махачкале, где провели обыск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медоборудования.

Информацию о задержании также подтверждают «РИА-Дагестан» и «Интерфакс».

Как стало известно позже, Кировский районный суд Махачкалы в воскресенье, 8 июля, избрал в качестве меры пресечения бывшему министру домашний арест сроком на 10 дней. После предъявления обвинения мера пресечения будет автоматически продлена на два месяца.

Ибрагимов подал в отставку 2 апреля 2018 года, через несколько дней после того, как сотрудники правоохранительных органов провели в министерстве выемку документов.

Одна из версий причин обыска – уголовное дело в отношении заместителя министра Хаджимурада Мирзабекова. По данным региональных СМИ, следователи подозревают Мирзабекова в том, что он и главный специалист материально-технического обеспечения Минздрава Дагестана с 2013 по 2014 год похитили около 105 млн рублей бюджетных средств, выделенных на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.

14 мая 2018 года врио главы Республики Дагестан (РД) Владимир Васильев назначил министром здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова. Последние пять лет он возглавлял Многофункциональный медицинский центр (МФЦ) Управления ФСБ в пригороде Махачкалы.

Источник: ТАСС

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