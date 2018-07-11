«АстраЗенека» и Сколтех подписали меморандум о сотрудничестве в области развития кадров

Международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) объявили о подписании меморандума о намерениях в области повышения уровня профессиональных компетенций в фармацевтической отрасли.

Целью сотрудничества партнеров станет подготовка высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли на базе богатой индустриальной, научно-исследовательской экспертизы компании «АстраЗенека» и многочисленных разработок Сколтеха в области современных методик образования.

В планах компании и института – разработка и реализация совместных научно-исследовательских проектов, образовательных программ и отдельных модулей на базе «АстраЗенеки» или Сколтеха, в том числе с применением возможностей электронного дистанционного обучения при участии ведущих специалистов, организаций высшего образования и научно-исследовательских центров.

Совместный проект предполагает разработку возможностей академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, научное руководство и рецензирование выпускных квалификационных работ, организацию совместных конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий по данной тематике. Другими направлениями сотрудничества компании и института станут подготовка программ учебной практики и дальнейшего трудоустройства студентов, а также разработка модулей дополнительного образования для сотрудников «АстраЗенеки» на базе Сколтеха.

Подписание данного меморандума станет новым шагом в истории плодотворного сотрудничества «АстраЗенека» и Фонда «Сколково», стартовавшего в мае прошлого года. В рамках данного партнерства в апреле 2018 г. был осуществлен запуск совместной акселерационной программы «АстраЗенека» — Сколково Startup Challenge 2018. Цель акселератора – поиск перспективных идей и инновационных решений в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний обмена веществ и почек, респираторных и аутоиммунных заболеваний. В 2018 году «АстраЗенека» заняла первое место в рейтинге 30 самых инновационных фармацевтических компаний мира Pharmaceutical Innovation Index (PII).

Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия:

«В рамках стратегии «в России для России» «АстраЗенека» уделяет большое внимание повышению эффективности подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения потребностей фармацевтической отрасли. Наша миссия — стать лидирующим инновационным и надежным партнером для решения задач здравоохранения с самым сильным портфелем препаратов и лучшей в отрасли командой профессионалов, для того, чтобы помочь миллионам пациентов! В этом году АстраЗенека отмечает 25летнюю годовщину присутствия на российском рынке, за это время мы вывели на рынок более 40 препаратов, помогающих пациентам вести более долгую и качественную жизнь. Уверена, что сотрудничество с Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) будет способствовать созданию эффективной системы подготовки высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли России, что особенно актуально в свете реализации положений майского указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» и разработки Нацпроекта «Здравоохранение».

Александр Сафонов, Вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий (Сколтеха):

«Мы рады сотрудничеству с лидером фармацевтической индустрии, готовы участвовать в совместной исследовательской работе и делиться опытом в сфере профессионального образования. Очень приятно, что «АстраЗенека» выбрала Сколтех в качестве партнера, готова принимать активное участие в образовательном процессе, принимать наших студентов и выпускников на стажировку».

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственный образовательно-исследовательский институт, cозданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT), Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Преподавание в Сколтехе ведется по таким направлениям как: системная биомедицина и биотехнологии; электрохимическое хранение энергии; проектирование, производственные технологии и материалы; энергетические системы; добыча углеводородов; фотоника и квантовые материалы; научные и инженерные вычислительные технологии для задач с большими массивами данных; космические науки. Обучение по каждой из этих программ завершается присвоением степени магистра или PhD Сколтеха.

gmpnews