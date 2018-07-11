Студенты и преподаватели Пермской фармакадемии выступают против присоединения вуза к Пермскому медуниверситету

Студентов Пермской государственной фармацевтической академии, направивших в администрацию главы региона обращение против ликвидации вуза, поддержал преподавательский состав. Более 260 сотрудников академии подписали письмо в адрес губернатора Пермского края Максима Решетникова, в котором просят пояснить позицию руководства региона по вопросу присоединения ПГФА к ПГМУ. В обращении приводятся аргументы нецелесообразности ликвидации вуза как самостоятельного учебного заведения. По мнению коллектива ПГФА, реорганизация фармакадемии в факультет при медицинском университете приведет к негативным последствиям не только для студентов и сотрудников ПГФА, но и в целом и для фармацевтического образования в России.

«Результаты аналогичных процессов относительно других образовательных фармучреждений были отрицательными: утеря уникальных научных школ, исследовательских лабораторий, ценных педагогических кадров, количества обучающихся. Недоумение вызывает инициирование этого процесса на фоне организации в Пермском крае промышленного фармацевтического кластера», — поясняет доцент кафедры организации, экономики и истории фармации ПГФА Марина Гурьянова.

Как отмечает ректор ПГФА Алексей Турышев, абитуриенты выбирают вуз именно как самостоятельное учебное заведение, имеющее определенную репутацию и статус академии. Стремление получить диплом ПГФА свидетельствует, что академия обеспечивает высокий уровень фармацевтического образования.

Напомним, в 2015 г. фармакадемию едва не присоединили к Пермскому научно-исследовательскому университету. Благодаря решительным действиям пермской фармобщественности, студентов и сотрудников академии угроза отступила – Минздрав РФ и Администрация Президента не нашли признаков неэффективности и пришли к заключению о нецелесообразности реорганизации.

Преподаватели ПГФА настаивают на публичном обсуждении слияния двух образовательных учреждений. Копия обращения направлена министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Светлана Скороход

«Фармацевтический вестник»