Министр здравоохранения Великобритании назначен на пост министра иностранных дел

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант назначен на должность министра иностранных дел королевства после того, как ее покинул Борис Джонсон, сообщает The Pharmaceutical Journal.

Новым министром здравоохранения стал Мэттью Хэнкок (на фото) , ранее возглавлявший Министерство цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ.

Джереми Хант занимал должность министра здравоохранения с 2012 г. До этого он работал министром цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ и курировал подготовку и проведение летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»