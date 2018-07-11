За первые шесть месяцев 2018 г. цены на медикаменты снизились на 2,6%

В январе–июне 2018 г. стоимость медикаментов снизилась на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Такие данные приводит Росстат.

Если сравнить полугодовую динамику цен за первую половину 2017 г. по сравнению с 2016 г., то тогда был рост стоимости на 3,9%.

В июне 2018 г. по сравнению с маем 2018 г. цены на медикаменты выросли на 0,3%.

В июне цены на валокордин, гепарин натрия, троксерутин, линекс, лоперамид, комбинированные анальгетики, йод, бинт, отечественную вату увеличились на 0,9-1,4%. Вместе с тем валидол стал дешевле на 1,6%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 1,2% и 0,5% соответственно.

Стоимость медицинских услуг в первом полугодии текущего года выросла на 4,9% по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 г. Год назад динамика полугодовых цен по сравнению с первой половиной 2016 г. была +6%.

В июне 2018 г. по отношению к маю 2018 г. стоимость медуслуг выросла на 0,3%.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»