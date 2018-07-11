Реконструкция цеха «Микрогена» в Уфе подорожала на 5 млрд рублей

Проект реконструкции корпуса №12 для уфимского филиала «Микрогена» – предприятия «Иммунопрепарат» – подорожал с 3 млрд до 8 млрд рублей, следует из опубликованного проекта постановления правительства. Причем ранее в «Микрогене» заявляли, что объем затрат удалось снизить на 1 млрд рублей.

Более половины расходов по обновленной смете – 4,34 млрд рублей – возьмет на себя федеральный бюджет.

Площадь восьмиэтажного корпуса после реконструкции должна составить 20 тысяч кв. м. Ранее сообщалось, что здесь разместятся дополнительные мощности по производству инактивированной гриппозной вакцины Совигрипп. Согласно постановлению правительства, предполагаемый срок ввода корпуса в эксплуатацию – 2021 год. По данным самого «Микрогена», первая линия производства будет запущена в 2023 году.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что ввод корпуса позволит выйти на объем в 35 млн доз вакцин в год к 2023 году, а также нарастить экспорт вакцин до 194 млн рублей к 2025 году. В новом цеху планируется создать 187 высокотехнологичных рабочих мест. В самом «Микрогене» оценивают рост производства до 30 млн доз в год. Дополнительные объемы будут поставляться в рамках национального календаря прививок, на коммерческий рынок и за рубеж, сообщили на предприятии.

Корпус №12 был построен в 1991 году. Первоначально проект реконструкции корпуса был выполнен в 2011 году, но в 2015 году был скорректирован. Это привлекло внимание Общественного народного фронта (ОНФ). Тогда «Микроген» ответил, что общая стоимость реализации проекта в ценах 2013 года составляла более 3 млрд рублей, но корректировка проекта позволит ее снизить «не менее чем на 1 млрд рублей».

Пока в него инвестировано около 57 млн рублей собственных средств «Микрогена», завершаются проектные работы, говорят на предприятии.

Почему реконструкция стоит теперь 8 млрд рублей, в «Микрогене» не объяснили, указав лишь, что это предельная стоимость и она может быть меньше, как и размер федеральных субсидий, к тому же является предварительной, пока проект постановления не подписан. «Ранее в СМИ звучали разные оценки стоимости проекта, не подтвержденные документально. НПО «Микроген» уже выражало недоумение по поводу озвученных сумм субсидий», – удивился представитель «Микрогена».

В мае 2018 года Минфин внес поправки в федеральный бюджет, исходя из которых, дополнительные 350 млн планируется направить на проект производства противогриппозных вакцин, которым занимается «Ростех».

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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