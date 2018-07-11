Учеными «Берингер Ингельхайм» разработано 15 новых лекарственных средств

На пресс-конференции, состоявшейся в Ингельхайме (Германия), семейная фармацевтическая компания «Берингер Ингельхайм» представила свои передовые научные достижения. Благодаря эффективной реализации научно-исследовательской стратегии, а также портфелю существующих разработок, компания обладает значительным потенциалом, чтобы представить к регистрации 15 новых лекарственных средств уже к 2025 году. Большой процент потенциально первых в своем классе и прорывных препаратов позволяет «Берингер Ингельхайм» продолжать успешно развивать свою научно-исследовательскую деятельность.

До 2025 года «Берингер Ингельхайм» планирует инвестировать более 20 млрд евро в научные исследования и разработки рецептурных препаратов. За последние четыре года компания уже получила 14 одобрений регулирующих органов в ряде стран по применению своих препаратов по новым показаниям. В их числе четыре новые молекулы и четыре препарата, которым Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоен статус принципиально новых лекарственных средств.

«Перед нашими учеными стоит очень амбициозная цель – достичь прорывных результатов в более чем 80 проектах, находящихся сейчас на клинической и доклинической стадиях. Около 65% разрабатываемых нами препаратов уже сейчас обладают высоким потенциалом и могут стать первыми в своем классе. Но мы стремимся достичь большего, – заявил член совета директоров, ответственный за подразделение инноваций компании «Берингер Ингельхайм» д-р Мишель Пэре (Michel Pairet). – Выйти за границы общепринятых представлений в терапии заболеваний означает найти новые решения, взглянуть на исследовательский процесс свежим взглядом».

Для достижения этой цели, несмотря на возможные риски, «Берингер Ингельхайм» все глубже погружается в изучение механизмов развития заболеваний, использует новейшие научные и технологические достижения, а также взаимодействует с лучшими партнерами, чтобы разрабатывать и выводить на рынок новые лекарственные препараты.

«Портфель разработок компании, динамика исследований и та польза, которую они могут принести пациентам, мотивирует 8 000 ученых, врачей и других специалистов, работающих с нами по всему миру, – говорит главный медицинский специалист «Берингер Ингельхайм» д-р Кристофер Корсико (Christopher Corsico). – Мы продолжаем работать над первым в своем классе ингибитором, предназначенным для лечения воспалительных заболеваний кожи и кишечника, над потенциальными препаратами, способными изменить подходы к лечению злокачественных новообразований, а также над многообещающей стратегией профилактики шизофрении. Кроме того, мы проводим исследования по расширению показаний к применению двух наших препаратов: нинтеданиб – для применения при фиброзе легких и эмпаглифлозин – для лечения хронической болезни почек и хронической сердечной недостаточности. Мы стремимся помочь миллионам людей поддерживать здоровье и улучшить качество их жизни».

Для того чтобы расширить сферу собственных научных исследований и разработок, «Берингер Ингельхайм» активно сотрудничает с внешними партнерами и постоянно расширяет их круг. Сегодня компания взаимодействует более чем с 70 университетами, научными учреждениями и биотехнологическими компаниями.

«В основе наших многолетних взаимоотношений с партнерами лежит взаимное уважение, взаимопонимание, доверие и приверженность общему делу. Эти ценности создают уникальную атмосферу сотрудничества, которая помогает нам быстрее и эффективнее достигать результата, – полагает д-р Мишель Пэре. – Уверен, что наше долгосрочное и неизменное стремление создавать новые лекарственные средства позволит нам вывести на рынок препараты, которые меняют существующие подходы к лечению заболеваний и в которых так нуждаются сегодня пациенты».

gmpnews