С января по март 2018 года экспорт лекарств из России осуществлялся в 54 страны

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Экспорт ЛП из России по итогам марта 2018 г.

Экспорт готовых ЛП из России (кроме поставок в страны ЕАЭС) за период январь-март 2018 г. составили 5,05 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки). Рублёвая динамика к аналогичному периоду прошлого года сохраняет положительный прирост 1,2%. Натуральные объемы демонстрируют отрицательную динамику -3,7%. Всего за первый квартал текущего года из нашей страны было вывезено 0,12 млрд упак. Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) так же уходит в минус -9%.

Из России вывозится продукция не только отечественных компаний-производителей, но и ранее ввезённой продукции. Собственно, на экспорт ЛП российского производства приходится по итогам 1 кв. 2018 г. порядка 62% от общего объёма поставок. Остальное либо возврат ранее ввезённого товара, либо поставки в отдельные непризнанные или частично-признанные регионы, причём в последнем случае компании правообладатели зачастую могут быть даже не в курсе, что их товар кому-то перепродаётся.

Всего за январь-март 2018 г. экспорт ЛП из России осуществлялся в 54 страны. Абсолютным лидером остается Украина, в основном территории ДНР и ЛНР, на нее приходится 31,4% от денежного объема поставок. В натуральном объеме первую строчку занимает Узбекистан (35,4%). Наименьшая доля российского экспорта ЛП приходится на Сербию и Болгарию (суммарно менее 10 тыс. руб. с начала года).

По итогам периода максимальный прирост в рублёвом выражении зафиксирован у иммуностимулирующего средства Рибомунил («Группа Пьер Фабр»), за год отгрузки увеличились почти в 5 тыс. раз, собственно речь идёт не об экспортных поставках препарата, а о возврате ранее ввезённого в нашу страну препарата. Аналогичным образом обстоит ситуация в отношении другого зарубежного препарата, Золадекс («АстраЗенека»), возврат которого поставщикам в Швецию обеспечил рост поставок почти в 1 тыс. раз. Худший результат в топ-15 показала вакцина гриппозная инактивированная расщепленная («ФГУП СПБНИИВС») -69%, которая поставлялась в первом квартале текущего года в Турцию.

Динамика экспорта ЛП из России (кроме поставок в страны ЕАЭС) за 2016-2017 гг., и январь-март 2018 г., млрд руб.

gmpnews