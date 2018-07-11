Ростовским аптекам и медклиникам с начала года выписаны штрафы на 13 млн рублей

С начала года за грубые нарушения несколько аптек Ростовской области оштрафовали на 13 млн рублей. Об этом сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.

За шесть месяцев 2018 года по результатам проверок клиники и аптек по «лицензионным» статьям КоАП РФ (ст.19.20 и 14.1) составлено 214 протоколов об административном правонарушении.

Среди нарушений, за которые наказаны аптеки: прием на работу лиц, не имеющих высшего и среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, превышение наценки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Кроме того, за безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, было составлено 249 протоколов об административном правонарушении по ст.14.4.2 КоАП РФ.

В Ростовском Росздравнадзоре отмечают, что возросло число составленных протоколов за нарушением правил хранения лекарственных препаратов как в лечебных учреждениях, так и в аптеках: по ст.14.43 КоАП РФ было составлено 63 протокола об административном правонарушении.

Материалы проверок территориальный орган направлял в судебные органы Ростовской области. Общая сумма штрафов, назначенных судебными инстанциями и Территориальным органом Росздравнадзора по Ростовской области, составила более 13 млн руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»