Сенатор взяла под опеку крымского производителя препарата «Полисорб»

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди призвала коллег взять на контроль вопрос с регистрацией уникальных крымских брендов, среди которых медицинский препарат «Полисорб МП».

Крымский производитель препарата ГУП РК «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод» уже третий год не может получить официального разрешения на возобновление выпуска лекарственного средства, из-за чего несет колоссальные убытки. Сложности возникли после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

«Фармацевтический вестник» предвидел проблемы в связи с тем, что на территории России патент на «Полисорб» зарегистрирован на имя генерального директора АО «Полисорб» (Копейск, Челябинская область) Андрея Попилова. Однако уверенности в своей правоте бывшему руководителю ГУП РК придавал тот факт, что в 2015 году предприятие смогло зарегистрировать товарный знак и получить лицензию на производство, реализацию и хранение лекарственных препаратов.

«Лекарственное средство должно быть зарегистрировано за Джанкойско-Сивашским заводом на основании документов, ранее выданных Институтом химии поверхности им. А. А.Чуйко Национальной академии наук Украины», — убеждена Ольга Ковитиди.

Вместе с тем российское законодательство не предусматривает приоритет патента над товарным знаком, а использование как запатентованного изобретения, так и товарного знака без согласия правообладателя является нарушением.

По данным rusprofile.ru, в 2015 году ГУП РК «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод» получил убыток в 1,6 млн руб., а 2016-й год закончил без убытков (выручка составила 2,3 млн руб.)

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»