Лента · В России 236 Эксперт: кредиты по приобретению оборудования для маркировки не решат проблемы вымывания дешевых лекарств

Программа Фонда развития промышленности, предназначенная для финансирования проектов по приобретению оборудования для маркировки лекарств на предприятиях фармпромышленности, не в состоянии полностью решить проблемы вымывания лекарств нижнего ценового сегмента. Об этом заявил председатель Совета директоров ОАО «Марбиофарм» (ГК «Биотэк») Григорий Левицкий.

«Для того чтобы оснастить двенадцать производственных линий на нашем предприятии, нужно порядка 150 миллионов рублей, — заявил он на недавних парламентских слушаниях, посвященных проблемам и перспективам правоприменительной практики внедрения программы по маркировке лекарств. – 50 миллионов, которые, дай бог, нам дадут в качестве кредита, не спасают ситуацию. Для нас, производителей дешевых препаратов, эта инвестиция не окупаемая».

По данным, которые привел в ходе парламентских слушаний директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, в ФРП поступило 27 заявок на сумму 905 миллионов рублей. Из них одобрено 7 проектов на сумму 310 миллионов рублей, остальные проекты продолжают проходить экспертизу. Общее финансирование до конца года составляет 1,5 млрд рублей.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»