Более 175 миллионов рублей будет выделено ФРП в качестве займов на покупку оборудования для маркировки

Экспертный совет фонда развития промышленности одобрил четыре займа по недавно стартовавшей программе «Маркировка лекарств».

Компаниям «Озон Фарм» и «Озон» из Самарской области одобрены займы по 50 млн рублей, АО «АВВА РУС» из Кировской области – также на 50 млн рублей, а ФКП «Армавирская Биофабрика» из Краснодарского края – на 25,6 млн рублей.

«Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон», — сообщает пресс-служба ФРП.

Напомним, программа по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств была анонсирована в конце апреля. С 1 июня началась работа по рассмотрению заявок от производителей.

Программа предполагает выдачу займов только на покупку специализированного оборудования для маркировки лекарств. Условия льготные – получить от 5 до 50 млн рублей можно под 1% годовых сроком до 2 лет. При этом погашение основного долга начинается только со второго года пользования займом.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»