ОНФ: правительство не все рассказало президенту о лекарственном обеспечении

Несколько важных параметров не вошли в доклад правительства о результатах реализации в 2017 году Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ. Таким образом, по мнению экспертов ОНФ, поручение президента об обеспечении мониторинга реализации Стратегии лекарственного обеспечения не выполнено.

В 2017 г. в 31 регионе в льготные перечни лекарств не был включен ни один противотуберкулезный препарат. К такому выводу пришли активисты Народного фронта после анализа региональных льготных перечней лекарственных препаратов для амбулаторного применения. Среди этих субъектов РФ, например, Москва, Крым, Чеченская республика, Кемеровская, Калужская, Ярославская, Вологодская области и др.

При этом, по данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, в нескольких регионах, которые не включили в 2017 г. противотуберкулезные препараты в льготный перечень, сохраняется самое высокое число пациентов с активным туберкулезом. Среди них — Красноярский и Приморский края, Свердловская область.

Кроме того, 31 регион утвердил на 2017 г. льготные перечни, включив в них лекарственные препараты под торговым наименованием, что может мешать конкуренции в ходе закупок и может приводить к завышению цены лота. Такую ситуацию эксперты обнаружили в Республиках Татарстан, Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, городах Санкт-Петербурге и Севастополе; Тверской, Амурской, Иркутской, Вологодской, Рязанской, и т.д.

По мнению экспертов ОНФ, Минздраву России следует утвердить нормативные правовые акты, которые бы регламентировали порядок формирования льготных лекарственных перечней в регионах.

При этом в докладе кабмина вообще нет информации о том, соответствуют ли территориальные перечни льготных лекарств для амбулаторного применения федеральному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Нет данных и о том, какие результаты дает в субъектах РФ пилотный проект по модернизации системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий граждан за счет средств федерального и региональных бюджетов.

«Изучив информацию, содержащуюся в докладе правительства, мы рекомендуем поручение об обеспечении мониторинга реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года оставить на контроле. Проведенный нами мониторинг продемонстрировал разную доступность медицинских препаратов из перечня ЖНВЛП для пациентов при амбулаторном лечении из разных регионов. Для исправления этой ситуации мы предлагаем внести дополнения в действующее законодательство в части утверждения региональных льготных перечней лекарственных препаратов для амбулаторного применения на основании федерального перечня ЖНВЛП», – сообщил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»