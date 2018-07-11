Novartis отзывает ряд препаратов после того, как ребенок вскрыл защищенную упаковку

В компании Novartis инициировали добровольный отзыв с рынка 470 тыс. упаковок лекарственных препаратов после того, как ребенку удалось вскрыть упаковку с защитой от вскрытия детьми и проглотить таблетку, сообщает In-Pharma Technologist.

Отзыву подлежат партии 12-и препаратов только в блистерных упаковках, изготовленных как самой компанией Novartis, так и ее дженериковым подразделением Sandoz.

Во исполнение требований Комиссии США по контролю безопасности потребительских товаров (CPSC) и Закона о безопасной упаковке ядовитых веществ (Poison Prevention Packaging Act), рецептурные препараты должны выпускаться в упаковках, защищенных от вскрытия детьми. Однако, по информации CPSC, вышеупомянутые компании получили одно сообщение о ребенке, проглотившем таблетку галоперидола из блистера.

Официальный представитель Novartis заявил, что данный случай заставил компанию пересмотреть все блистерные упаковки в портфеле ее препаратов, в результате чего выяснилось, что блистерные упаковки некоторых препаратов не были защищены от детей, и теперь их отзывают с рынка. Было подчеркнуто, что многие препараты, упакованные в блистеры, предназначались для применения только в медицинских учреждениях и поэтому не соответствовали требованиям безопасности для применения потребителями в домашних условиях. Официальный представитель компании добавил, что выяснилось, что некоторые упаковки таких препаратов попали в аптеки и из них уже могли оказаться у конечных потребителей.

Пока же, по словам официального представителя Novartis, в качестве временной меры и во избежание дефицита лекарств, компания предложит пациентам повторно герметизируемые мешки с защитой от детей для хранения блистерных упаковок препаратов. После того, как пациент обратится за повторным получением лекарства по рецепту, ему будет отпущен препарат в упаковке с защитой от вскрытия детьми, соответствующей всем применимым требованиям.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»