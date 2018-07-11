Pfizer заморозила повышение цен на лекарства после встречи Иэна Рида с Дональдом Трампом

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc объявила о замораживании повышения цен на лекарственные препараты не более чем на шесть месяцев после того, как ее исполнительный директор Иэн Рид имел продолжительную беседу с Президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.
Днем ранее Президент США обрушился с критикой на Pfizer и других фармпроизводителей за повышение цен на ряд лекарственных препаратов и пригрозил ответными мерами.
Pfizer не будет повышать цены на свои препараты до промежуточных выборов в США в ноябре текущего года.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»