Sanofi закрывает завод во Франции после жалобы «зеленых» на загрязнение окружающей среды

После того, как природоохранная организация обвинила предприятие Sanofi во Франции в масштабном загрязнении окружающей среды, французской фармкомпании приходится закрыть это предприятие и заверить правительство в намерении решить проблему; со своей стороны, регуляторы вознамерились осуществить мониторинг ситуации, чтобы проблема загрязнения была решена, сообщает FiercePharma.

По сообщению агентства Reuters, организация «Природная среда Франции» (France Nature Environment) в минувшее воскресенье внесла в надзорный орган жалобу, в которой указано, что выбросы с производственного предприятия в Муренксе (Mourenx) загрязняют прилегающие территории. По данным природоохранной организации, в составе выбросов есть бромпропан, который, как утверждают в организации «Природная среда Франции», может вызвать рак, респираторные и кожные заболевания.

В своем комментарии агентству Reuters официальный представитель Sanofi сказал, что компания прекратит производство на этом предприятии к концу текущей недели и приступит к выполнению комплекса мер по снижению выбросов.

Кроме того, в Sanofi объявили о сотрудничестве с независимой организацией, которая провела экспертизу возможного воздействия выбросов на местное население и пришла к выводу об отсутствии рисков для здоровья. Представитель французского правительства сообщил агентству Reuters, что правительство следит за ситуацией в Муренксе и не позволит возобновить работу завода до принятия мер по снижению выбросов.

Предприятие, расположенное на юге Франции близ границы с Испанией, производит противоэпилептические препараты Depakine и Depakote, а также Depamide для лечения биполярного расстройства.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»