GE Healthcare продала ИТ-бизнес за $1 млрд

Инвестфонд Veritas Capital сообщил о закрытии сделки с General Electric Healthcare по продаже ИТ-подразделения мейджора. За $1,05 млрд фонд получил технологии для управления административными и рабочими процессами в больницах.

Продажа ИТ-бизнеса GE Healthcare связана с планами корпорации улучшить финансовые показатели и продать активы на общую сумму $20 млрд, в том числе транспортное подразделение и бизнес по выпуску лампочек и других продуктов для освещения.

Veritas Capital оплатил покупку из собственных средств, без привлечения займов. К фонду перешли софтверные активы в области управления финансовой деятельностью компании (Enterprise Financial Management) и персоналом (Workforce Management), а также ИТ-решения для амбулаторной помощи (Ambulatory Care Management).

По словам главы GE Healthcare Кирана Мерфи, компания под его руководством продолжит инвестировать в основные цифровые решения в сфере здравоохранения, такие как «умная» диагностика, подключенные устройства, искусственный интеллект и некоторые другие разработки.

GE Healthcare – медицинское подразделение корпорации General Electric, один из ведущих мировых производителей тяжелого медицинского оборудования. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж российского представительства GE Healthcare в 2016 году составила 7,142 млрд рублей, чистая прибыль – 502,4 млн рублей.

Источник: Veritas Capital

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