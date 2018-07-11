«Р-Фарм» зарегистрировала аналог препарата против ВИЧ атазанавира

Входящая в ГК «Р-Фарм» компания «Технология лекарств» зарегистрировала собственный аналог препарата против ВИЧ атазанавира Атазанавир-ТЛ. Сейчас группа Алексея Репика поставляет Реатаз от Bristol-Myers Squibb (BMS), который сама упаковывает, и дженерик «Фармасинтеза» Викрама Пунии. Компанию второй год обвиняют в срыве сроков поставок препарата.

«Технология лекарств» получила регистрационное удостоверение на пять лет (до 2023 года), за такой же период препарат должен быть введен в оборот. Субстанции планируется производить на заводе «Р-Фарм» в Ярославле.

Параллельно на мощностях своего завода «Ортат» ГК «Р-Фарм» вторично упаковывает оригинальный препарат Реатаз от Bristol-Myers Squibb (BMS). В 2014 году стороны договорились о размещении производства полного цикла Реатаза на заводе «Р-Фарм» в Ярославле. Был ли проект реализован, в «Р-Фарм» не пояснили.

Помимо этого, компания поставляет дженерик под брендом Симанод российского производителя «Фармасинтез».

В 2017 году «Р-Фарм» выиграла все четыре аукциона на поставку атазанавира – производства как BMS, так и «Фармасинтеза». Но общественники обвинили компанию в срыве сроков поставок препарата. «По мнению компании, одна из причин – отсутствие долгосрочного планирования Минздравом РФ. Учитывая централизованную закупку и большой объем необходимых препаратов, производителям и поставщикам необходимо минимум за полгода знать номенклатуру и количество упаковок, планируемых к закупке. По этой причине у производителей не было возможности поставить необходимый объем препаратов в короткие сроки, как это и произошло с препаратом атазанавир в 2017 году», – сообщали тогда представители «Пациентского контроля». В свою очередь гендиректор компании Василий Игнатьев объяснял изданию «Коммерсантъ», что задержка препарата связана с недостатком субстанции для его выпуска у производителя Bristol-Myers Squibb.

В 2018 году «Р-Фарм» выиграла четыре аукциона на поставку атазанавира на общую сумму 1,9 млрд рублей, на этот раз компания обязалась поставить только дженерик, производимый «Фармасинтезом». Но ситуация повторилась, хотя и в меньших масштабах. В июне движение «Пациентский контроль» сообщило о жалобах от пациентов с ВИЧ на нехватку антиретровирусных (АРВ) препаратов, поставляемых «Р-Фарм». В том числе из шести регионов сообщали о дефиците атазанавира. В «Р-Фарм» задержку объясняют просрочкой со стороны производителей.

ГК «Р-фарм» выпускает препараты для социально значимых заболеваний на четырех заводах в России и на предприятии в Германии. В группу также входит одноименный лекарственный дистрибьютор, один из крупнейших в стране операторов госзаказа. В 2017 году поставщик заключил госконтракты на 22 млрд рублей. Выручка всей группы в 2016 году составила 62,9 млрд рублей, чистая прибыль – 6,7 млрд рублей.

Источник: Коммерсантъ

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