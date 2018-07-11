Глава Siemens: локализация производства лабораторного оборудования в России пока не планируется

Глава российского подразделения Siemens Дитрих Меллер рассказал о совместном проекте с ГК «Ростех» – централизации лабораторной службы в регионах. В частности, он сообщил, что о локализации производства лабораторного оборудования говорить рано. В «Ростехе» говорили, что локализация – одно из обязательных условий партнерства.

«Пока это [локализация. – Vademecum] не запланировано. Но, как я сказал, все зависит от экономических параметров этого проекта. В настоящее время рано говорить о локализации, потому что у Siemens уже есть завод, где выпускается это оборудование», – сообщил Меллер в интервью ТАСС.

Конкретно на вопрос о том, чего компания Siemens ждет от партнерства с «Ростехом» «на выходе», он не ответил.

Проект по централизации появился у ГК «Ростех» два года назад. В октябре 2016 года «дочка» – АО «Национальная иммунобиологическая компания» – подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Сименс Здравоохранение». Документ определял немецкий концерн как главного поставщика оборудования для централизованных лабораторий – с условием, что он локализует производство реагентов на территории России. Партнерство, правда, с первого захода не задалось – через некоторое время в «Нацимбио» признали лабораторный проект непрофильным и вверили его судьбу «материнской» госкомпании.

В начале 2018 года «Ростех» и Siemens заключили еще одно соглашение, о создании сети централизованных лабораторий в 10 регионах. Вложить в это стороны намереваются 4 млрд рублей. «Сименс Здравоохранение» готова предоставить свои технологии и экспертизу для реализации этого проекта», – заявила тогда Vademecum представитель Siemens Инна Доморацкая, а в «Ростехе» добавили, что немцы по-прежнему готовы выполнить обязательство по локализации производства.

«Самое главное, что мы сделали с Siemens, – утвердили позицию по локализации: партнеры из Германии построят в России завод по производству реактивов и оборудования, а мы взамен включим их в проект централизации лабораторных служб регионов», – говорил генеральный директор входящего в «Ростех» АО «Инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега» Александр Кулиш.

Источник: ТАСС

vademec