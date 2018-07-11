Италия обогнала Германию по объему произведенной фармацевтической продукции

После нескольких лет погони за Германией итальянские фармпроизводители превзошли конкурентов по объему выпущенной продукции и вышли на первое место в ЕС, сообщает REGNUM со ссылкой на информагентство Ansa.

В 2017 году объем произведенной в Италии продукции фармацевтической отрасли составил 31,2 млрд евро против 30 млрд евро у немецких конкурентов.

В значительной степени обогнать Германию после многолетнего отставания удалось вследствие «экспортного бума», объем продаж лекарств за рубеж составил 25 млрд евро, отмечает издание. За последние 10 лет объем экспорта вырос вдвое, а в сравнении с 1991 годом — в 15 раз.

gmpnews