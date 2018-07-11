В 2017 году 31 регион не включил в льготный перечень ни один противотуберкулезный препарат

Эксперты ОНФ считают, что поручение президента об обеспечении мониторинга реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 г. не выполнено. Несколько важных для оценки исполнения поручения параметров в доклад просто не вошли. Проанализировав региональные льготные перечни лекарственных препаратов для амбулаторного применения на основании федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), активисты Народного фронта выявили, что в прошлом году в 31 регионе в льготные перечни лекарств не включили ни один противотуберкулезный препарат. Остальные лекарства нередко попадают в перечень под торговым наименованием, что мешает конкуренции в ходе закупок и приводит к завышению цен.

Эксперты ОНФ изучили доклад правительства РФ о результатах реализации в 2017 г. Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ и проверили региональные льготные перечни лекарственных препаратов на основании федерального перечня ЖНВЛП. Оказалось, что на момент исследования в 31 регионе в льготные перечни лекарств в 2017 г. не был включен ни один противотуберкулезный препарат. Среди этих субъектов – Москва, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республики Мордовия, Саха (Якутия), Бурятия, Хакасия, Крым, Чеченская, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Кировская, Пензенская, Смоленская, Орловская, Кемеровская, Калужская, Курская, Псковская, Ярославская, Вологодская, Саратовская, Белгородская, Мурманская, Свердловская, Амурская и Тверская области, Приморский, Пермский, Красноярский края.

При этом, по данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, в нескольких регионах, которые не включили в 2017 г. противотуберкулезные препараты в льготный перечень, сохраняется самое высокое число пациентов с активным туберкулезом. Среди них – Красноярский и Приморский края, Свердловская область.

Кроме того, 31 регион утвердил на 2017 г. льготные перечни, включив в них лекарственные препараты под торговым наименованием, что может мешать конкуренции в ходе закупок и приводить к завышению цены лота. Такую ситуацию эксперты обнаружили в республиках Татарстан, Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Башкортостан, Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском крае, городах Санкт-Петербурге и Севастополе, Тверской, Амурской, Иркутской, Вологодской, Рязанской, Саратовской, Томской, Курганской, Ивановской, Тульской, Московской, Костромской, Липецкой, Магаданской, Оренбургской, Новосибирской, Архангельской, Челябинской и Мурманской областях.

Нельзя винить в этом одни только субъекты РФ, считают эксперты ОНФ. Для решения указанных проблем, по их мнению, Минздраву России следует утвердить нормативные правовые акты, которые бы регламентировали порядок формирования льготных лекарственных перечней в регионах.

При этом в докладе кабмина вообще нет информации о том, соответствуют ли территориальные перечни льготных лекарств для амбулаторного применения федеральному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Нет данных и о том, какие результаты в субъектах РФ дает пилотный проект по модернизации системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой для отдельных категорий граждан за счет средств федерального и региональных бюджетов.

«Изучив информацию, содержащуюся в докладе правительства, мы рекомендуем поручение об обеспечении мониторинга реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 г. оставить на контроле. Проведенный нами мониторинг продемонстрировал разную доступность медицинских препаратов из перечня ЖНВЛП для пациентов при амбулаторном лечении в разных регионах. Для исправления этой ситуации мы предлагаем внести дополнения в действующее законодательство в части утверждения региональных льготных перечней лекарственных препаратов для амбулаторного применения на основании федерального перечня ЖНВЛП», – сообщил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

gmpnews