Компания «Сервье» и Правительство Казахстана договорились о сотрудничестве

3 июля 2018 года французская фармацевтическая компания «Сервье» и АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» заключили соглашение о сотрудничестве в области фармацевтического производства: соответствующий документ был подписан представителями компаний – Управляющим директором «Сервье» в странах ЕАЭС Жеромом Гаве и Председателем Правления АО «KAZAKH INVEST» Сапарбеком Туякбаевым в Астане в рамках Казахстанского глобального форума по инвестициям (KGIR-2018) с участием Премьер-Министра Республики Бакытжана Сагинтаева.

Накануне Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провёл двустороннюю встречу с компанией «Сервье», в которой приняли участие Жером Гаве (управляющий директор «Сервье» в странах ЕАЭС), Олег Негуляев (Генеральный директор ТОО «Сервье Казахстан») и Яна Котухова (директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании «Сервье»).

Стороны обсудили возможность трансфера инновационных технологий фармацевтического производства компании «Сервье» в Республику Казахстан и договорились о согласовании инвестиционной стратегии локализации лекарственных препаратов. Эти договорённости легли в основу Соглашения о сотрудничестве компании «Сервье» и «KAZAKH INVEST».

«Для компании «Сервье» развитие и укрепление сотрудничества с Республикой Казахстан, где мы ведем свою деятельность уже более 20 лет, – один из главных приоритетов. Сейчас с Правительством Республики мы обсуждаем возможность инвестирования, уже провели серию плодотворных переговоров и подписали Соглашение о сотрудничестве с АО «KAZAKH INVEST». Мы готовы предложить не только трансфер инновационных технологий производства оригинальных лекарственных препаратов, но и современные решения в поддержку повышения эффективности лечения хронических неинфекционных заболеваний — сердечно-сосудистых, сахарного диабета и др. Я уверен, что Соглашение о сотрудничестве — важный шаг на пути повышения доступности качественных инновационных решений для граждан Республики Казахстан», — отметил Управляющий Директор компании «Сервье» в странах ЕАЭС Жером Гаве.

Следующим шагом в двусторонних отношениях станет разработка «дорожной карты», которая определит этапы и сроки реализации инвестиционного проекта по запуску локального производства инновационных лекарственных препаратов компании «Сервье» в Республике Казахстан.

«Подписание соглашения с французской компанией «Сервье» — это один из примеров привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты. Надеемся, что данное сотрудничество окажет существенное влияние на развитие фармацевтического рынка в Казахстане», — отметил председатель правления «KAZAKH INVEST» Сапарбек Туякбаев.

Сотрудничество французской фармацевтической компании с Республикой Казахстан насчитывает уже более 20 лет. В настоящее время группа «Сервье» входит в ТОР 15 компаний на фармацевтическом рынке Казахстана и занимает лидирующие позиции в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В 2018 году ТОО «Сервье-Казахстан» получен сертификат соответствия международному стандарту надлежащей дистрибьюторской практики (GDP).

Компания имеет значительный опыт сотрудничества с ведущими учеными и специалистами Казахстана в области здравоохранения по проведению совместных исследований в различных областях. В частности, речь идёт о глобальных исследовательских программах: Qualify – международном проспективном наблюдательном исследовании пациентов с сердечной недостаточностью; международном исследовании Optimize HF Care Program «Программа по оптимизации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью».

«Сервье» – международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда, головной офис компании расположен в г. Сюрен, Франция. Компания представлена в 148 странах на 5 континентах и насчитывает более 21 600 сотрудников. Годовой оборот «Сервье» в 2017 году составил 4,152 миллиарда евро. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, – а также деятельностью по созданию высококачественных дженериков.

gmpnews