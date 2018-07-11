Ещё четырем фармпроизводителям выделят займы на оборудование для маркировки

«Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил пять займов на проекты в Самарской, Кировской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае. Общая стоимость их реализации превысит 1,1 млрд рублей, из которых займы ФРП составят более 675 млн рублей», — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Среди одобренных экспертным советом ФРП займов, четыре относятся к недавно стартовавшей программе «Маркировка лекарств». Компаниям «Озон Фарм» и «Озон» из Самарской области одобрены займы по 50 млн рублей, АО «АВВА РУС»из Кировской области – также на 50 млн рублей, а ФКП «Армавирская Биофабрика»из Краснодарского края – на 25,6 млн рублей.

Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Программа «Маркировка лекарств» дает возможность фармпроизводителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, а «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования.

gmpnews