Жертвами мошенников стали покупатели БАД и клиенты экстрасенсов

В Кисловодский городской суд направлено дело, возбужденное по ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На скамье подсудимых вскоре окажутся двое местных жителей.

По версии следствия, в 2016-2017 гг. криминальный дуэт приобрел базы данных о гражданах, проживающих в разных регионах страны, которые когда-либо приобретали лекарственные препараты, БАДы, медтехнику или обращались к экстрасенсам. Обвиняемые методично обзванивали этих людей и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, говорили им, что те стали жертвами мошенников. Якобы товары и услуги, которые они оплатили, являются контрафактными, а экстрасенсы — жулики. В конце разговора ошарашенных граждан ждала хорошая новость – если они переведут символическую сумму на указанный счет, то смогут получить компенсацию понесенных ими затрат в двойном размере.

Нашлось 95 доверчивых граждан, благодаря которым на счета обвиняемых поступило 23 млн. руб.

Добавим, что полтора года назад аналогичная преступная группа уже была разоблачена в Ставрополе. Сумма дохода составила без малого 6 млн. руб., а аванс, якобы дающий право на получение компенсации, равнялся 15-32 тыс. руб. Помимо ОПГ и мошенничества, обвиняемым инкриминировалась также ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности). Согласно судебной информационной системе, приговор по данному делу пока не вынесен.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»