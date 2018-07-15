Эксперт: «дедовский» способ маркировки может быть востребован еще долго

В ходе реализации пилотного проекта по маркировке лекарств, неоднократно высказывалось мнение, что с доступом производителей к базе движения лекарств, потребность в аналогичных услугах аналитических агентств исчезнет. В ходе очередного заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга на эту тему высказался генеральный директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов.

Эксперт выразил сомнения, что государство как владелец данных по обращению препаратов на рынке, захочет этой информацией делиться «в тех параметрах, которые нужны бизнесу, чтобы принимать ключевые решения».

«На бумаге сейчас вырисовывается, что во всех точках прохождения товара от производителя к потребителю, будет возможность получить информацию, — отметил г-н Демидов. – Мы точно можем сказать, что производитель получит полную информацию по реализации товара в упаковках». Но если говорить о показателе, измеряемом в деньгах,– скорее всего такой информации не будет, либо нужно будет выстраивать еще одну, параллельную систему, добавил он.

По его словам, опыт других отраслей, где внедряется маркировка, свидетельствует о том, что доступная в базах информация не выдерживает сравнения с тем, что предлагают аналитические агентства. Они будут стремиться вывести аудит на новый уровень.

«А если не сможем, будем работать старым дедовским способом – похоже, он может быть востребован еще длительное время», — заключил аналитик.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»