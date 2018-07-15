Чтобы отказаться от ненужных подвалов, аптечному предприятию пришлось идти в суд

Больше года ушло у ГУП КК «Кубаньфармация» на то, чтобы «избавиться» от невостребованной недвижимости. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю отказывалось регистрировать прекращение права хозяйственного ведения. Чтобы принудить чиновников выполнить свои обязанности, фармпредприятию пришлось обращаться в суд.

Как уже неоднократно писал «ФВ», повышение экономической эффективности государственных и муниципальных аптечных предприятий, которое включает в себя избавление от невостребованных объектов недвижимости, — первоочередная задача, которую ставят власти регионов перед руководителями ГУП и МУП. Однако частенько на решение такого простого вопроса уходят месяцы, а то и больше года, как в случае с «Кубаньфармацией».

На праве хозяйственного ведения предприятию принадлежат нежилые помещения в Краснодаре общей площадью 405,8 кв. м, которые оно давно не использует. Подвалы являются собственностью Краснодарского края. В мае 2017 года краевой Департамент имущественных отношений издал приказ «О прекращении права хозяйственного ведения ГУП КК «Кубаньфармация» на государственное имущество». В июне ГУП направило в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии заявление о регистрации прекращения своего права хозяйственного ведения на спорные помещения и получило отказ.

Управление полагало, что добровольный отказ предприятия от имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, не допускается в силу положений Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Дескать, изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества допускается только в отношении имущества, закрепленного за казенным (унитарным) предприятием или учреждением на праве оперативного управления.

«Кубаньфармация» обжаловала отказ в суде. Первая инстанция согласилась с доводами Управления, апелляционная – поддержала аптечное предприятие.

Апелляционный суд указал, что вышеназванный приказ Департамента имущественных отношений края является распорядительным документом, основанным на полномочиях собственника имущества, воле предприятия и позиции краевого Министерства здравоохранения по использованию спорного объекта. Он предусматривает эффективность использования государственного имущества, закрепленного за предприятием, и принят в целях включения помещений в программу приватизации.

Управление подало кассационную жалобу, но 10 июля Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил ее без удовлетворения. Теперь «Кубаньфармация» наконец-то сможет оформить прекращение права хозяйственного ведения на подвальные помещения.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»