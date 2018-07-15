Pfizer реорганизует структуру бизнеса

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc заявила о реорганизации своего бизнеса, который с 2019 г. будет состоять из трех подразделений, сообщает NASDAQ. В отдельное подразделение выделяется безрецептурный бизнес, который компания пытается продать с прошлого года. Эксперты полагают, что подразделение, которое производит широкий ассортимент продукции, в т.ч. болеутоляющее средство Advil и бальзамы для губ, может быть продано примерно за 15 млрд долл.

После реорганизации в структуру Pfizer будут входить подразделения «Инновационные препараты», «Устоявшиеся препараты» и «Безрецептурная продукция».

В настоящее время в компании два подразделения – «Инновационные препараты» и «Устоявшиеся препараты». Безрецептурный бизнес является частью подразделения «Инновационные препараты».

С 2019 г. подразделение «Инновационные препараты» будет включать направления «Биосимиляры» и «Препараты для госпитального сектора». На его долю вместе с безрецептурным бизнесом придется около ¾ общего объема продаж Pfizer, который в 2017 г. составил 52,55 млрд долл.

В подразделение «Устоявшиеся препараты» войдет большинство брендов, в т.ч. препарат Lyrica, у которого вскоре заканчивается срок патентной защиты, и некоторые дженерики.

По мнению аналитика банка Credit Suisse Вамила Дивана, вопрос о продаже безрецептурного бизнеса Pfizer остается на повестке дня, несмотря на реорганизацию.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»